Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.





Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 94.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 94.400 seviyelerinde dengelendi. Dün yükselen döviz kurları ve faizlerin negatif etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,64 azalışla 94.200 puandan tamamlamıştı.





Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ve hizmet sektörü verileri ile saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Aralık 2016 tarihli toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, endeks kontratında 94.000 ve 93.400 seviyelerinin destek, 95.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.