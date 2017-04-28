Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 116.000 puandan başladı.



Endeks kontratı, açılışta en düşük 115.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında 116.000 seviyelerinde dengelendi. Dün gün içinde 117.250 puanı görmesinin ardından düşüşe geçen endeks kontratı, günü yüzde 0,41 azalışla 116.025 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 115.500 seviyesinin destek, 117.350 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.