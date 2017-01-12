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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 95.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 95.550 seviyelerinde dengelendi. Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,69 artışla 95.500 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ile ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 94.000 ve 93.400 seviyelerinin destek, 96.300 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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