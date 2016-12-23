Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Açılışta en yüksek 95.000, en düşük 94.850 puanı gören endeks kontratı, önceki kapanışın hemen altında 94.900 seviyelerinde dengelendi. Dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından gün içinde 94.625 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 0,16 azalışla 94.925 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasaların bugünden itibaren başlayan Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle düşük hacimli yatay bir seyir izlediğini belirterek teknik açıdan endeks kontratında 95.500 seviyesindeki direncin güçlendiğini, 94.400 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
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