Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle başladı.



Endeks kontratı, açılışta en düşük 110.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan altında 111.000 seviyelerinde dengelendi.



Pazar günü gerçekleştirilen halk oylamasında "evet" sonucu çıkmasının ardından dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, en yüksek 112.975 puanı görse de bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 111.375 puandan tamamladı.



Analistler, küresel piyasalarda ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilime bağlı olarak artan risk algısı ile doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselişe geçtiğini belirterek, dolar/TL'nin de dün gördüğü 3,6250 seviyelerinde tutunamadığını ve 3,69 üzerinde dengelendiğini kaydetti.



Azalan risk iştahı ve yükselen dolar kurunun pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu, bugün ABD'de açıklanacak verilerin ve dolar/TL'nin seyrinin takip edileceğini dile getiren analistler, endeks kontratında 112.600 seviyesinin direnç, 110.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.