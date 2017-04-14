Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı
Ara
BİST 89.871 %0,00
DOLAR 3,6644 %0,03
EURO 3,8920 %-0,04
PARİTE 1,0617 %0,03
ALTIN 151,68 %0,09
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,23 azalışla 110.350 seviyelerinden başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,23 azalışla 110.350 seviyelerinden başladı.

Endeks kontratı, açılışta en düşük 110.275 puanı görmesinin ardından önceki 200 puan altında 110.350 seviyelerinde dengelendi.

Dün endeks kontratı, satış ağırlıklı bir seyir izleyerek en düşük 110.350 puanı görmesinin ardından günü yüzde 1,2 düşüşle 110.550 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, teknik açıdan endeks kontratında 111.375 seviyesinin direnç, 109.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, Bıst