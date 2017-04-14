Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,23 azalışla 110.350 seviyelerinden başladı.



Endeks kontratı, açılışta en düşük 110.275 puanı görmesinin ardından önceki 200 puan altında 110.350 seviyelerinde dengelendi.



Dün endeks kontratı, satış ağırlıklı bir seyir izleyerek en düşük 110.350 puanı görmesinin ardından günü yüzde 1,2 düşüşle 110.550 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, teknik açıdan endeks kontratında 111.375 seviyesinin direnç, 109.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.