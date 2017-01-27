Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı
Ara
BİST 83.846 %0,02
DOLAR 3,8972 %1,18
EURO 4,1615 %1,10
PARİTE 1,0674 %-0,01
ALTIN 148,27 %0,69
FAİZ 11,44 %0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle başladı.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 102.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 475 puan altında 103.000 seviyelerinde dengelendi. Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,03 artışla 103.475 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigns'in Türkiye değerlendirmesi öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 104.500 seviyesinin direnç, 102.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Fitch Ratings, Istanbul, İstanbul, Türkiye, Kredi, Fitch, Bıst