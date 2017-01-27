Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 102.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 475 puan altında 103.000 seviyelerinde dengelendi. Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,03 artışla 103.475 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigns'in Türkiye değerlendirmesi öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 104.500 seviyesinin direnç, 102.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle başladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle başladı.
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