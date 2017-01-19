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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle başladı.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 101.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında 101.800 seviyelerinde dengelendi. Dün, 5 Ocak'tan bu yana etkili olan yükseliş eğilimini devam ettiren endeks kontratı, günü yüzde 0,57 artışla 101.925 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirtiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün akşamki açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebinin devam edip etmeyeceğinin de izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan, endeks kontratının 101.800 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda 102.400 ve 103.500 dirençlerinin gündeme gelebileceğini, 101.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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