Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle başladı.





Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 93.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 75 puan altında 93.800 seviyelerinde dengelendi. Dün gün içinde 93.000 puanın altını gören endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,48 artışla 93.875 puandan tamamlamıştı.





Analistler, bugün ABD ve Avrupa'daki yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, özellikle ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Teknik açıdan endeks kontratında 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 95.000 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.