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Viop'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı
19 Ocak 2017 Perşembe 09:47
BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 125 puan altında dengelendi.
BIST
30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 125 puan altında dengelendi
Kaynak:
Dunya.com
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