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Viop'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı
18 Ocak 2017 Çarşamba 10:02
BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 100 puan altında dengelendi.
BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 100 puan altında dengelendi.
Kaynak:
Dunya.com
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