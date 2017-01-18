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Viop'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 100 puan altında dengelendi.

Viop'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 100 puan altında dengelendi.

Kaynak: Dunya.com

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