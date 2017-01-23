Vine'dan Eski Kullanıcılarına Sürpriz!

Vine, mobil uygulamalarını kapatacağına dair duyuruyu geçen sene yapmış ve bu duyurusuyla kullanıcılarını şoka uğratmıştı. Bir dedikodu ise firmanın bir başka firma tarafından satın alınacağını, böylece uygulamanın da hayatını sürdüreceğini söylüyordu. Vine daha sonra uygulamasını tamamen öldürmek yerine, onu "Vine Camera" uygulamasına dönüştürmekte karar kıldı.



Kendi Vine'larınızı indirme süresi dolmuş olsa da, arşivlenen Vine'ları artık şirketin web sitesinden görüntüleyebiliyorsunuz. Vine'ın web sitesini kullanarak 2013 ile 2017 arasında oluşturulan tüm Vine'ları görüntülemeniz mümkün. Sitede kategoriler sayesinde aradığınızı bulmanız kolaylaşırken, profillere bakmanıza da izin veriliyor.



Vine, yeni web arşivi hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bugün web sitemizde bir güncelleme yaptık. Vine Archive, vine.co'da 2013-2017 arasında yayınlanan tüm gönderileri kapsayan bir zaman kapsülüdür."



Vine Camera, önceki Vine uygulamasındaki temel işlevlerin çoğunu sunsa da, gönderilerinizi web sitesinde paylaşmanıza izin vermiyor. Bununla birlikte paylaşımlarınızı Twitter üzerinde yapabiliyor veya cihazınıza kaydedebiliyorsunuz.