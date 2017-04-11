Vinçlerle 'Evet' Yazdılar

Bursa Vinç İşletmecileri Derneğine bağlı vinççilerle yazılan 'evet' yazısı gökyüzünden görüntülendi.



Bursa Vinç İşletmecileri Derneğine bağlı vinççiler, 16 Nisan referandum unda 'evet'e destek için ilginç bir faaliyete imza attı. Vinççiler devasa büyüklükteki vinçleriyle evet yazıp, drone ile kendilerini görüntüledi. Bursa'daki vinççiler boş bir tarlada toplanarak önce yazacakları evet yazısının şeklini belirledi. Daha sonra vinçlerini belirledikleri yerlere çekip yaklaşık 20 vinçle yazılmış evet yazısı ortaya çıkarttı. Kendi drone'larıyla evet yazısını görüntüleyen köylüler, "Ülkemiz için evet diyoruz diye haykırdı. Vinççiler evet yazısı bulunan vinçlerin yanında ay ve yıldız oluşturdu. Bursa Vinç İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Arslan, "Bizde evet yazarak destek vermek istedik. Evet yazmak için 20 tane vinç ve 50 arkadaşımızla bu organizasyonu yaptık. Biz Bursalı vinççiler olarak daha güçlü bir Türkiye için evet diyoruz. Biz memleketimiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için evet diyoruz" dedi. - BURSA