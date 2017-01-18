Vincent Aboubakar'ın Kamerun - Gine Bissau Maçında Kaçırdığı Gol (İzle)

FutbolArena - Afrika Uluslar Kupası A grubu maçında Kamerun - Gine Bissau karşı karşıya gelirken, Kamerun'da Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar da forma giydi.



VINCENT ABOUBAKAR TOPU EZDİ



Maçın ilk yarısını Gine 1-0 önde kapatırken Kamerun'da Aboubakar çok net bir pozisyondan yararlanamadı.



Sıfırdan içeriye çevirilen topla penaltı noktasının hemen önünde bulaşan Abouabakar topu ayak tabanın altıyla ezdi ve çok yavaş şekilde kaleye giden topu Gine kalecisi Jonas Mendes kolaylıkla kontrol etti. Aboubakar'ın Gine Bissau maçında kaçırdığı gol



