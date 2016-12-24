Vincent Aboubakar: Golden Sonraki Sevincim Doğaçlama Bir Sevinçti

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, attığı golle 1-0 kazandıkları Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ARAYA MUTLU GİRİYORUZ"

Aboubakar, "Öncelikle taraftarlara ve medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Beni maçın adamı seçtikleri için. Bu maç zirveye tutunmak ve ikinci yarıya önde başlamak için çok önemliydi. İlk yarı arasına mutlu giriyoruz."

"GOL SEVİNCİM DOĞAÇLAMAYDI"

Gol sevinci içimden gelen doğaçlama bir sevinçti ve bu sevinç ortaya çıktı. Futbolda hayatta olduğu gibi inişler çıkışlar var. Buraya adapte olmam zaman aldı. Ben şu an takıma iyi adapte olduğumu düşünüyorum. İyi bir ivme yakaladık. Ligin 2. sırasındayız zirveye tutunduk. Bu da birçok şeyi özetliyor." dedi.