Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada tarihinde önemli bir yeri olan, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Vimy Sırtı Muharebesi'nin 100. yıl dönümü anma törenine katıldı.



Törene, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Galler Prensi Charles ile oğulları William ve Harry de iştirak etti.



Alman kuvvetlerinin üç koldan saldırdığı, Kanada güçlerinden yaklaşık 3 bin 600 askerin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 7 bininin yaralandığı muharebenin 100. yıl anma törenini, Kanada'dan gelen yaklaşık 20 bin kişi de takip etti.



Kanada tarihinin en önemli savaşı olarak görülen ve Kanadalı kimliğine önemli katkısı olduğu düşünülen Vimy Sırtı Muharebesi, Birleşik Krallık askerlerinin desteği ile kazanılabilmişti.



Daha önce yaklaşık 100 bin Fransız askerinin almak için hayatını kaybettiği veya yaralandığı Vimy Sırtı, Alman askerleri için stratejik bir öneme sahipti.



Kanada, Birleşik Krallık'tan yarı bağımsızlığını ancak 1931 yılında kazanabilmişti.



Hollande ve Trudeau, tören öncesinde Arras kentinde öğle yemeğinde heyetler arası görüşme yaptı.