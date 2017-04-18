Villarreal Yıkıldı

LaLiga'da 32. haftanın kapanış karşılaşmasında Deportivo Alaves, Villarreal'i sahasında 2-1 mağlup etti.



Alaves, Mendizorrotza'daki karşılaşmanın 35. dakikasında Ibai Gomez'in ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının son dakikasında Rordigo Ely'nin golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Villarreal, 70. dakikada eski Bursasporlu Cedric Bakambu'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bakambu, 90+3'te derinlemesine atılan topta Alaves kalecisi Pacheco ile karşı karşıya kaldı. Demokratik Kongolu forvet müsait pozisyonda topu auta gödnerince Villarreal beraberlik fırsatından yararlanamadı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.



Üç maçlık galibiyet serisine Villarreal maçıyla son veren Deportivo Alaves, puanını 43'e çıkartarak haftayı 11. sırada tamamladı. 54 puanda kalan Villarreal ise 54 puanla 5. sırada.