Villarreal Pato İçin Galatasaray'dan Servet İstedi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray ile adı anılan Alexander Pato için Villarreal kulübünün istediği ücret belli oldu.



FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Brezilyalı golcünün bonservisi için Villarreal kulübü taliplerinden 10 milyon Euro istiyor.



Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu da Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Alexandre Pato ismini transfer edeceğimiz doğru değil. Kendisini arzu ediyorum ama şu an çok formda ve kulübü vermiyor." ifadelerini kullandı.



ASLAN GÖRSELİ PAYLAŞMIŞTI



İspanya La Liga ekibi Villarreal'de forma giyen Brezilyalı golcü Alexandre Pato, Instagram hikaye bölümünden Aslan görseli paylaştı.



Pato'nun bu hareketi Türkiye'de Galatasaray için yorumlanırken, yıldız oyuncunun İspanya'dan ayrılmasına ihtimal verilmiyor.



Bu sezon Villarreal ile 22 maçta 6 gole imza atan Pato'nun, takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.