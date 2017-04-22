Villarreal - Leganes : 2-1

LaLiga 33. hafta mücadelesinde Villarreal, ligde kalma mücadelesi veren Leganes'i Cedric Bakambu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Uzatma anlarında eliyle attığı golle İspanya'nın gündemine oturan Bakambu, Maradona'yı akıllara getirdi.



İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlananan karşılaşmada Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 68. ve 90. dakikadalarda Cedric Bakambu attı. Konuk ekip Leganes'in tek golü ise 90. dakikada Miguel Angel Guerrero'dan geldi.



Villarreal bu sonuçla puanını 57'ye çıkartırken, Leganes 27 puanda kaldı.