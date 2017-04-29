Villarreal Bakambu ile Güldü

La Liga'da 35. hafta mücadelesinde Villarreal ile Sporting Gijon karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın 33. dakikasında Roberto Soldado ile 1-0 öne geçen Villarreal devreye üstün girmeyi başardı.



Villarreal'de ikinci yarı sahneye çıkan isim Cedric Bakambu oldu. Bakambu 47 ve 59. dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı. Sporting Gijon'un tek golü ise 73. dakikada Douglas'tan geldi ve mücadele 3-1 Villarreal'in üstünlüğüyle tamamlandı.



Kaynak: Sporx.com