Vietnam'da Toprak Protestosunda Köylüler Polisleri Rehin Aldı

Vietnam'da başkent Hanoi'de devletin altyapı inşaatı için topraklarına el koymasını protesto eden bir grup köylü, kendilerine müdahale eden polisleri rehin aldı.



Yerel internet sitesi Vnexpress'in haberine göre, hafta sonu başkente bağlı My Duc ilçesinde, orduya bağlı telekom firmasının tarım için kullandıkları arazileri satışa çıkarmasını protesto eden köylüler, güvenlik güçleri ve firma görevlileriyle yaşanan arbede sonrası, aralarında olaya müdahale eden yaklaşık 10 polisin bulunduğu 30'dan fazla kişiyi rehin aldı.



Gerginliğin protestocu köylülerden 6'sının pazar günü gözaltına alınmasıyla başladığı belirtildi.



Yetkililer, köylülere rehineleri serbest bırakma çağrısı yaparken bölge güvenlik güçleri tarafından çembere alındı, gazetecilerin erişimi kısıtlandı.



Köylülerin avukatı Tran Vu Hai, Belediye Başkanı Nguyen Duc Chung'un köylülerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılacağına ve hükümet yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yapılacağına dair güvence verdiğini aktardı.



Devletin hukuken toprakların tümüne doğrudan sahip olduğu ve vatandaşların kullandıkları arazilere sıklıkla el konulan Vietnam'da bu türden toprak anlaşmazlıkları yaygın olarak görülüyor. Ancak toplantı ve ifade özgürlüğünü katı bir şekilde kısıtlayan yasalar sebebiyle anlaşmazlıkların çok azı protestoya dönüşüyor.