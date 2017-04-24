- Vietnam'da nehir evleri böyle yuttu



HANOİ - Vietnam'da meydana gelen toprak kayması sonucu nehir, yakınlarında bulunan 19 evi büyük bir gürültüyle yuttu.

Vietnam'da toprak kayması sonucu 19 ev nehre gömüldü. Binalar önceden boşaltıldığı için olayda can kaybı yaşanmadı. Nehrin, evleri yuttuğu anlar amatör bir kamera tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, evler saniyeler içinde nehir sularına karışırken, bölgede bulunan diğer evlerde yaşayan vatandaşların da evlerini boşalttığı görüldü.