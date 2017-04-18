Vietnam'da Köylüler Rehin Aldıkları Polislerin Bazılarını Serbest Bıraktı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de devletin altyapı inşaatı için topraklarına el koymasını protesto eden köylüler dün rehin aldıkları polislerden bazılarını serbest bıraktı.



Yerel internet sitesi Vnexpress'in haberine göre, hafta sonu başkente bağlı My Duc ilçesinde tarım için kullandıkları arazilerin satışa çıkarılmasını protesto eden köylüler, çıkan arbede sonrası rehin aldıkları 15 polisi bugün serbest bıraktı.



Haberde, köylülerin hala ellerinde bulunan 20 kadar polis ve yerel yetkilinin serbest bırakılması için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



Çıkan olaylarda gözaltına alınan köylülerden bazıları da serbest bırakıldı.



Orduya bağlı telekomünikasyon firmasının tarım için kullandıkları arazileri satışa çıkarmasını protesto eden köylülere, polis müdahale etmişti. Daha sonra köylüler aralarında polislerin de bulunduğu en az 30 kişiyi rehin almıştı.



Devletin hukuken toprakların tümüne doğrudan sahip olduğu ve vatandaşların kullandıkları arazilere sıklıkla el konulan Vietnam'da bu türden toprak anlaşmazlıkları yaygın olarak görülüyor. Ancak toplantı ve ifade özgürlüğünü katı bir şekilde kısıtlayan yasalar sebebiyle anlaşmazlıkların çok azı protestoya dönüşüyor.