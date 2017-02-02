Vietnam'da Erikler Çiçek Açtı, Şeftaliler Meyveye Durdu

Kuzey Vietnam’da Mouc Chau platosundaki Phien Canh köyünde erik ağaçları çiçek açarken, şeftali ağaçları da meyveye durdu.

Vietnam'da Erikler Çiçek Açtı, Şeftaliler Meyveye Durdu

Kuzey Vietnam'da Mouc Chau platosundaki Phien Canh köyünde erik ağaçları çiçek açarken, şeftali ağaçları da meyveye durdu.

Ayrıca ülkede mahalli yeni yıl, baharın da başlangıcı olan Tet adı verilen bu ayla birlikte başladı. - HANOİ

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