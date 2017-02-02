Videoları Duvar Kağıdı Yapın!

Bir veya birden çok resmi duvar kağıdı olarak ayarlamayı herkes biliyor. Bazı nadir kullanıcılar ise daha ilerisine giderek masaüstlerini derinlemesine kişiselleştiriyorlar.



Aşağıda sizlere Windows'u nasıl kendinize özel hale getireceğinizi anlatmayacağız; bunu öğrenebileceğiniz birçok yazımız var. Daha çok, sizlere bir videoyu nasıl duvar kağıdı haline getirebileceğinizi göstermek istiyoruz.



VideoPaper



Reddit kullanıcısı /u/Im-German-Lets-Party tarafından geliştirilen VideoPaper, herhangi bir videoyu duvar kağıdı haline getirmenize izin veren müthiş bir araç. Çift tıklayıp çalıştırdıktan sonra görev çubuğunda bir uyarı göreceksiniz. VideoPaper simgesine sağ tıklayın ve Settings'e tıklayın.



Açılan pencerede Create Video Panel düğmesine tıklayarak videonuz için bir profil oluşturun. Farklı videolar için farklı profiller oluşturabilirsiniz. Konum ayarlamalarını yaptıktan sonra Set Size + Position düğmesine basarak videonuzun konumunu kilitleyin. Son olarak Set Video'ya tıklarak duvar kağıdı olarak kullanmak istediğiniz videoyu seçebilirsiniz.



İndirin: VideoPaper



DeskScapes



DeskScapes, 9,99 dolarlık fiyatıyla biraz pahalı ancak arka planınızı canlandırmak için kullanışlı araçlar sunan iyi bir yazılım. Program sadece MPEG, MPG, WMV ve AVI formatlarını destekliyor. Yani MP4 videolarını kullanarak canlı duvar kağıdı oluşturamıyorsunuz. Ancak dahil edilen video dönüştürücüsü sayesinde bu sorunu atlatabilirsiniz.



Videoyu programın penceresine sürükleyip "Apply to my desktop" düğmesine tıklamanız yeterli.



İndirin: DeskScapes



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