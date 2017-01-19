Videoları Bedava Dönüştürün!

Popüler video ve ses formatlarının neredeyse tümünü birbirine dönüştürebilen bir araç, her zaman elinizin altında olmalı. Ücretsiz XMedia Recode, bu araçlardan bir tanesi.



XMedia Recode, aşağıdaki ses ve video formatlarının yanında DVD'lerinizi de dönüştürebiliyor, ancak bunun için DVD diskinizde kopya korumasının bulunmaması gerekiyor. Nvidia CUDA destekli araç içerisinde bulunan profiller, ayar yapmakla uğraşmanıza gerek kalmadan belirli bir cihaza veya amaca yönelik ses ve video dosyaları oluşturmanıza izin veriyor. Örneğin belirli bir iPhone modeli için dönüştürme yapabiliyorsunuz.



Değiştirebileceğiniz gelişmiş parametreler arasında bitrate, keyframe sıklığı, framerate ve çok daha fazlası var. Araç hem yeni, hem de tecrübeli kullanıcılara göre hazırlandığından onu kullanırken sorun yaşama ihtimaliniz düşük.



XMedia Recode'un dönüştürebildiği ses ve video formatları arasında şunlar var: 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, ADTS, AMR, ASF, AVI, AVISynth, DVD, FLAC, FLV, H.261, H.263, H.264, M4A, M1V, M2V, M4V, Matroska (MKV), MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, TRP, MP2, MP3, MP4, MP4V, MOV, QT, OGG, PSP, RM, (S) VCD, SWF, VOB, WAV, WebM, WMA ve WMV.



İndirin: XMedia Recode