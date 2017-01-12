Video Hakem Uygulamasının Özel Detayları

FutbolArena Özel - Süper Lig'de Mart ayı itibariyle Video Hakem uygulaması başlıyor. Antalya'da yapılan son MHK seminerinde gündeme gelen konuyla ilgili hakemlere bilgiler verildi.



Video hakem nedir? Nasıl uygulanacak?



Seminerde aktarılan detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte FutbolArena'nın yeni uygulama ilgili öğrendiği özel detaylar:



1) Uygalama Mart ayı itibariyle "test" aşamasında hayata geçecek.



2) Tüm maçalarda uygulanmayacak. Zirve yarışını ya da kümede kalma mücadelesini ilgilendiren bazı maçalarda denenecek.



3) Mevcut yayın yapılan kameralar üzerinden iki hakem ( ya da eski hakem) kendilerine tahsis edilecek bir yayın aracında maçı çeşitli açılardan izleyecek.



4) Penaltı, ofsayt, gol çizgisi ve kartlar konusunda hata yapılırsa, video hakem sistemi devreye girecek. Hata varsa yayın aracındaki hakemler tarafından bu durum düzeltilecek. Orta hakeme kararını değiştirmesi söylenecek.



5) Takımların istedikleri pozisyonlara itiraz etme hakkı olmayacak.



Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan video hakem açıklaması



Video hakem uygulamasının Süper Lig'de hayata geçirilmesine destek veren Göksel Gümüşdağ, böylece aldatan futbolcular ve hata yapan hakemlerin engelleneceğini ifade etti.



Futbolda, teknolojiden daha fazla istifade edilmesi gerektiğini dile getiren Gümüşdağ, şunları kaydetti:



"Öz eleştiri yapmamız lazım, oyuncu da aldatıyor. Oyuncunun da hakeme yardımcı olması lazım. FIFA bununla ilgili bir çalışma içerisinde. Sahada orta hakemle sadece kaptanın muhatap olması gibi. Video hakemliği sistemini hayata geçirebilmek için 18 Süper Lig kulübü hemfikiriz. Görüyorum ki MHK'de bu konuda hemfikir. Bununla ilgili protokol gelmiş. Zannediyorum imza önümüzdeki hafta atılacak. Dolayısıyla Mart ayı gibi denemeler başlayacak. Süper lig kulüpleri olarak 2017-2018 sezonunun video hakemliği ile başlamasını istiyoruz. İsteğimiz bu yöndedir. Bu konsept, dünyanın ve futbolun vazgeçilmez bir geleceği olarak önümüzde duruyor. Futbolun güzelliği zedelenir diyebilirler, hakem hataları oyunun vazgeçilmez bir parçası diyenler var. Heyecanın bir parçası, hakem hataları ortadan kalkarsa televizyondaki yorumcular ne yapacak diyenler var. Fakat, ne derse desinler. Futbol ekonomisi bu kadar hızlı büyürken, şampiyonluk ve küme düşme aritmetikleri kulüpler için hayati değer taşırken ve FIFA ile UEFA bu konuyu bu kadar yakından inceleyip 13 ülkede pilot uygulamalara başlamışken, çok yakın bir zamanda biz istemesek de zaten hayatımızın parçası olacak. Sistem, tüm dünya futboluna entegre olacak. Bizim vermemiz gereken karar, Türk futbolu olarak bu değişimin neresinde olacağımızdır."