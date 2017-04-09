Video Hakem, Bobo ve Holosko'ya Yaradı

Video Hakem Teknolojisi(VAR), Avustralya A-League'de ilk kez etkisini gösterdi. Beşiktaşlı eski futbolcular Bobo ve Holosko'nun formasını giydiği lider Sydney deplasmanda Wellington Phoenix ile karşılaştı. 72. dakikada Wellingthon savunmasının eline çarpan topu hakem göremedi. Video Hakem devreye girdi ve pozisyonun penaltı olduğunu hakeme bildirdi. Penaltıyı kullanan Bobo takımını 1-0 öne geçirse de Sydney 90'da yediği golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.