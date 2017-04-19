Victoria Secret'in Mankeni Atına Sütyen Giymediği Dar Elbisesi İle Şişmiş Karnını Gözler Önüne Serdi.

30 yaşında Victoria Secret'in mankeni, Rosie Huntington, Malibı'da sadece İngiliz doğumluların üye olabildiği Soho House'ye giderken altına sütyen giymediği dar siyah elbisesi ile hamilelikten dolayı şişmiş karnını gözler önüne serdi.

30. yaş günü kutlarken görüntülenen mankene Temmuz ayında 50 yaşına girecek olan nisşanlısı Jason Statham eşlik etti.

Rosie kdoğum günü içimn kendisine mesaj atan hayaranalrına instagramda paylaştığı fotoğraf ile şu şekilde teşekkür ett: Özel doğüum günü mesajlarınız hepinize teşekkür ederim. Otuzuncu yaş günümü ktuladığım bugün sizden aldığım güzel dileklerden dolayı kalbim sevgi ve neşe ile doldu.

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