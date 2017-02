Victor Vasarely Retrospektifi" Sergisi Yarın Açılıyor

Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden kabul edilen Victor Vasarely'nin geniş çaplı retrospektif sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ev sahipliğinde ve Arkas Holdingin katkılarıyla yarın Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.



MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu serginin tanıtım toplantısında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin öğrencilik yıllarından tanıdığı sanatçının, 1980'li yıllarda Türkiye'deki akademik çevrelerde de tanındığını anlattı.



Karayağız, Vasarely'nin sanatındaki ustalığa dikkati çekerek, "Optik yanılsama. Onun kullandığı yöntemler, ciddi matematik çözümlemeleri gerektiren bir uygulama. Bir de bunu fizik ve optik yanılsamayla birleştireceksiniz. Yani aslında daire olarak gördüğünüz her şey, küplerden oluşuyor. Bu küpleri kubbe yanılsamasına ya da iki boyutlu yüzeyden dışarıya doğru taşan küresel bir yapıya dönüştürmek ciddi bir hesap işi." diye konuştu.



Vasarely'nin, mimari, tasarım, sanat alanlarında yeni akımlar yaratan Bauhaus geleneğinin devamı olduğunu aktaran Karayağız, şöyle devam etti:



"Bauhaus, bizim kurumumuzla da özellikle temel sanat eğitimi bölümü kuruluşunda örnek bir yapı olduğu için çok fazla bilinir ve kabul edilirdi. Ne yazık ki 1990'lı yıllara doğru, sanat ortamlarında Vasarely unutuldu. Şimdi ise Vasarely Vakfı, sanatçının oğlu sayesinde canlandı. Macaristan ve Fransız hükümeti sahip çıkmaya başladı. Zaten önemli bir yerdeydi. Şimdi tekrar hak ettiği yerde. Böyle bir sanatçının eserlerinin İstanbul'a gelmesi, Türk sanatçılar, öğrenciler ve sanatseverlerle buluşması, bu çapta ilk kez oluyor. Üç ülkeden toplanmış eserlerle hazırlanan bir retrospektif sergisi, onun için de çok ayrıcalıklı ve özel."



"Eserleri, İstanbul ve İzmir'de iki ay boyunca sergilemeyi amaçlıyoruz"



Arkas Sanat Birimi Direktörü ve serginin proje koordinatörü Niko Filidis ise serginin çok katılımlı olduğuna işaret ederek, "Bir kişinin eserleri ama kaynaklar çok muhtelif. Örneğin Renault Kurumsal Koleksiyonu, Arkas Holding Koleksiyonu, Victor Vasarely Vakfı, Victor Vasarely Müzesi, Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi ve Vasarely'nin doğum yeri olan Peç Müzesi, bize eser verdi." ifadelerini kullandı.



Filidis, sergideki eserleri 1,5 yılda bir araya getirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Koordinasyon zordu ama başardık. Vasarely, geometriyi görsellikle birleştirerek, inanılmaz bir noktaya taşıdı. Ayrıca bu sanatın yayılması için elinden geleni yaptı. Bu sergide yok ama sanatçının çok sayıda serigrafisi var. Serigrafi, sanatı satın alınabilir hale getiriyor. Burada amacımız, sergiyi hem İstanbul hem İzmir'de iki ay boyunca sergilemek ve insanlara figüratif olmayan, salt görselliği üzerinde yoğunlaşmış bir sanatı tanıtmak."



Geometrinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Filidis, "Geometri, mimarinin, tabiatın her yerinde her zaman vardır. Geometri bir formdur sonuçta. Bu geometriyi de zekaya dayanan bir şekilde geliştirirsek ve bunun içine rengi de katarsak, görsel bir şölen elde etmiş oluruz." değerlendirmesini yaptı.



Niko Filidis, sanatçının 1935'te çalışmalara başladığı bilgisini vererek, "Denebilir ki Victor Vasarely resimsel disiplini had safhaya taşımış en son sanatçılarımızdan birisi. Ondan sonra iş biraz çığırından çıktı. Şimdi yağlı boya üzerinde bir delik açan ve onu tuval üzerinde gezdiren biri sanatçı oluyor." dedi.



Toplantıda, MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Alev İdrisoğlu ile Vasarely Vakfı Direktörü ve serginin küratörü Pierre Vasarely de konuşma yaptı.



Sanatçının farklı sanat dönemlerine ait 50'den fazla resim, heykel, tasarım ve duvar halısı çalışmalarının yanı sıra Güney Arkas koleksiyonunda bulunan 13 adet büyük boyutlu çalışması, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Sergi, 31 Mart'a kadar görülebilecek.