Victor Vasarely Retrospektifi Sergisi" Açılış Kokteyli

Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden kabul edilen Victor Vasarely'nin geniş çaplı retrospektif sergisinin açılış kokteyli düzenlendi.



Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ev sahipliğinde ve Arkas Holdingin katkılarıyla 2 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan "Victor Vasarely Retrospektifi Sergisi"nin gerçekleştirileceği Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki kokteyle çok sayıda davetli katıldı.



Burada konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, ilk defa 2009 yılında Vasarely'ın tablolarıyla tanıştığını belirtti.



Victor Vasarely'ın birkaç eserini alınca torunu Pierre Vasarely ile tanışma fırsatı bulduklarını anlatan Arkas, "Müzesini dolaştık. Günün birinde 'Türkiye'de bir sergi açalım mı?' dedik. 'Olur' dedi. Kendi eserleri, benim aldığım eserler ve Budapeşte'deki eserleri toplayıp burada derledik. Bu kadar Vasarely eserini ancak Vasarely Müzesi'nde bulabilirsiniz." diye konuştu.



Arkas, serginin Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak olmasından dolayı kendilerine destek veren MSGSÜ ekibine teşekkürlerini sundu.



MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız da sergi için büyük emeklerin sarf edildiğini anlatarak, katkı veren ve davete gelen herkese teşekkürlerini iletti.



Vasarely Vakfı Başkanı ve Victor Vasarely'in torunu Pierre Vasarely ise serginin ilk defa Türkiye'deki sanatseverlerle buluşacağını aktararak, serginin açılması için katkı verenlere şükranlarını sundu.



Sergide, sanatçının farklı sanat dönemlerine ait 50'den fazla resim, heykel, tasarım ve duvar halısı çalışmalarının yanı sıra Güney Arkas koleksiyonunda bulunan 13 büyük boyutlu çalışması, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Sergi, İstanbul'un ardından İzmir'de de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.