Victor Ibarbo İçin Fenerbahçe İddiası

FutbolArena Dış Haberler - Sezon başında Cagliari'den Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Kolombiyalı forvet Vıctor Ibarbo, İtalyan ekibine geri döndü.



İtalyan basınında, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da oynayan Victor Ibarbo'yu Çin ekiplerinin takipte olduğu yazılırken aynı zamanda Türkiye'den de Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.



VICTOR IBARBO KİMDİR?



Kolombiya Ligi'nden 2011'de Cagliari'ye gelen Ibarbo, Roma ve Premier Lig'de Watford formaları da giydikten sonra bir dönem Kolombiya'ya geri dönmüş ardından da bu sezon başında Panathinaikos'a kiralanmıştı.



Ibarbo bu sezon yeşil beyazlı formayla 19 maça çıkarken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.



Kolombiyalı futbolcu ülkesinin Milli Takımıyla da 15 maça çıktı.



