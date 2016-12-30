Dünyada bir Tema Parkı, AVM ve Gösteri Merkeziyle birleştiren ilk alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi olan Vialand, tek biletle 7'den 70'e her yaşa sınırsız eğlence sunuyor.



Ziyaret Saatleri:



Hafta İçi - Hafta Sonu: 11: 00 - 21: 00



"2015 Yılında Avrupa'nın En İyi 5'inci Tema Parkı seçilen Vialand'de, 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkan, dünyanın en iyi dördüncü Roller Coaster'ı "Nefes Kesen", İstanbul'un bilinmeyenleri ile tanışacağınız "Fatih'in Rüyası" ve bu yıl eklenen Buz Devri ve Angry Birds 4D sinema simülasyonu ve Cartoon Network kanalının sevilen karakterlerinin şovları dahil 30'u aşkın eğlence ünitesi sizleri bekliyor.



Türkiye'nin Tema Park'ı Vialand; adrenalin tutkunlarına 3 saniyede tam 110 kilometre hıza çıkan, dünyanın en iyi 4. Roller Coaster'ı "Nefes kesen" ve macera üniteleri 360, Maceraperest, Adalet Kulesi, Safari Tüneli, 15 metreden suların içine düşeceğiniz Viking gibi ünitelerle sınırsız heyecan dolu bir eğlence sunuyor.



Vialand Tema Park'ta, İstanbul'un tarihini sizi içine çeken muhteşem bir teknolojiyle yaşatan "İstanbul'un Sırları" ve 20 milyon dolarlık yatırımla, özel olarak 4.000 metrekarelik bir alana kurulan "Fatih'in Rüyası" gibi misafirlerin ilgi odağı olan ünitelerin yanı sıra, bu yıl eklenen Buz Devri ve Angry Birds 4D sinema simülasyonu dahil 30'u aşkın ünite sizleri bekliyor.



Vialand Tema Park'ın bu yıl sunduğu yenilikler arasında bir başka sürpriz ise Cartoon Network kanalının sevilen karakterleriyle tanışma fırsatı. Powerpuff Girls, Gumball, Adventure Time gibi ikonlaşmış programların en sevilen karakterleri Vialand Tema Park içerisindeki Cartoon Network Sahnesi'nde izleyiciler ile buluşuyor ve onlara unutamayacakları canlı gösteriler sunuyor."