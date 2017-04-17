Veziroğlu Sosyal Tesisinde Sona Gelindi

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesislerinde kaba inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.



Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesislerinde çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 8 ay önce temelleri atılan Sosyal Tesiste kaba inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Geçtiğimiz Ağustos ayında temellerini attığımız Veziroğlu Sosyal Tesislerinde yapılan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu projemizde çalışan ekipler çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyorlar. İçe tefrişatı ile çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Manisa'nın en güzel projelerinden biri olacak olan Veziroğlu Sosyal Tesislerinin açılışı yapıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - MANİSA