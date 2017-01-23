Vezirköprü Ormanları Ona Emanet

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Meryem Burçin Irmak işbaşı yaptı.



Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, Bafra Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini sürdürürken Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ataması yapılan Meryem Burçin Irmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyarete Personel Şube Müdürü Mehmet Saran ile Bafra Orman İşletme Müdürü Ahmet Ulukan da katıldı. - SAMSUN