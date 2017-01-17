Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından organize edilen "Vezirköprü'nün sorunları ve çözüm önerileri" toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Yunus Emre Altıner, Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, toplantıların bundan sonra her ay düzenli olarak yapılacağını belirterek, muhtarlardan gördükleri sorunları aktarmasını istedi.
Bütün sorunların çözülebileceğini vurgulayan Altıner, "Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız sorun yok. Burada tek ihtiyacımız olan şey zaman ve sabır." dedi.
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Fişekçi de yol, su, kaldırım gibi sorunların çözülebileceğine işaret ederek, "Vezirköprü olarak bizim sorunumuz, yatırım yok. Gençlerimiz gurbete gitmek zorunda kalıyor. İlçemize fabrikalar, iş yerleri açarak gençlerimizin istihdamını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.
Toplantıya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Selçuk Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Vezirköprü'nün Sorunları ve Çözüm Önerileri" Toplantısı
Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından organize edilen "Vezirköprü'nün sorunları ve çözüm önerileri" toplantısı gerçekleştirildi.
Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından organize edilen "Vezirköprü'nün sorunları ve çözüm önerileri" toplantısı gerçekleştirildi.