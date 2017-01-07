Vezirköprü Jandarma Trafik Timi'nden Plaka Uyarısı

Vezirköprü Jandarma Trafik Timi, sürücüleri uygun olmayan plaka kullanımı konusunda uyardı.



Belirlenen nitelik veya ölçülere aykırı, başka bir araca tescilli veya sahte plaka takan, tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere uygulanacak cezalara ilişkin bilgilerin yer aldığı afiş ve broşürler dağıtan trafik timi, uygun olmayan plaka kullananlara cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuyor.



Başka bir araca tescilli, sahte plaka takan veya kullananlara 5 bin lira idari ceza verileceğini belirten ekipler, tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere bin 698 lira ceza verileceğini ve tescille plaka takılıncaya kadar aracın trafiğe çıkamayacağını belirtti.



Yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde değişiklik yapan araç sahibine 412 lira idari ceza verileceği bildiren ekipler, plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacağı, süre sonunda uygun duruma getirmeyenlere 844 lira idari ceza uygulanacağı ve aracın trafikten men edileceği kaydetti.