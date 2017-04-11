Vezirköprü'de Sandık Görevlilerine Eğitim

Vezirköprü ilçesinde halk oylamasında görev alacak sandık görevlilerine İlçe Seçim Kurulu tarafından eğitim verildi.



Atatürk İş Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Avcı, sandık kurulunun tarafsız olması gerektiğini belirterek, seçmene müdahale edilmemesinin önemine dikkat çekti.



Aksi durumlarda sandık görevlilerinin ciddi cezalar alacağını söyleyen Avcı, görevlerini tarafsız ve titizlikle yürütmeleri gerektiğini vurguladı.



Sandık başkanının 48 saat önceden görev yerini kontrol etmesi gerektiğini belirten İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mustafa Çetinkaya ise sandık görevlilerine ayrıntılı bilgi verdi.



Vezirköprü'de 65 bin 155 seçmenin 248 sandıkta oy kullanacağı halk oylamasında 496 sandık kurulu başkanı ve üyesi görev yapacak.