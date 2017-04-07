Vezirköprü'de Ortaokullar Bilgi İçin Yarıştı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması'nda Karkucak Ortaokulu birinci oldu.



35 ortaokulun katıldığı bilgi yarışması İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşti. Eğitimcilerden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanarak sorulan 15 sorunun 12 tanesini doğru bilen Karkucak Ortaokulunun birinci olarak ilçeyi ilde yapılacak olan bilgi yarışmasında temsil etme hakkı kazandığı belirtildi. Okul müdürlüğünü Dursun Gürgenci'nin yaptığı Karkucak Ortaokuluna birinciliği getiren bilgi yarışmasındaki ekipte öğrenciler Talha Gürgenci, İrem Aktaş, Nimet İmran Seçkin ve Oğuz Kılavuz'un yer aldığı açıklandı.



Tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Okul Müdürü Dursun Gürgenci, ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını belirtti. İlçede birinci olan okulda büyük sevinç yaşandı. - SAMSUN