Vezirköprü'de Liseler Arası Bilgi Yarışması

Vezirköprü ilçesinde liseler arasında bilgi yarışması düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, 13 lise katıldı.



Türk dili ve edebiyatı, matematik, inkılap tarihi ve genel kültür alanlarından 15 soru yöneltilen yarışmada, 12 soruyu doğru cevaplayan Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi birinci olarak il birinciliğinde Vezirköprü'yü temsil etme hakkını kazandı.



Yarışmada ikinciliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğü de Ahmet Faik Kız Anadolu Lisesi ile Köprülüler Anadolu Lisesi elde etti.