Vezirköprü'de Güvenlik Toplantısı
Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından nisan ayı güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından nisan ayı güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner'in başkanlığında yapılan toplantıya, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Garnizon Komutan Vekili Teğmen Orhan Polat, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir, kurum ve kuruluşların müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Vezirköprü güvenlik konularının yanı sıra ilçe sorunlarının da gündeme getirildiği toplantıda Kaymakam Yunus Emre Altıner, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) dikkat çekti.
Altıner, "FETÖ diğer örgütlere benzemiyor. Çünkü bunlar devletin her kademesine işlemiş durumda. İllerde olduğu gibi ilçeler ve köylerde dahi örgütlenmiş durumdalar. Bizim öncelikle bunları içimizden temizlememiz gerekiyor." dedi.
Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ise belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmasında projelerden bahseden Edis, altyapı ve doğalgaz çalışmalarının da yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.
Konuşmaların ardından katılımcılar sorunlarını dile getirirken, Kaymakam Yunus Emre Altıner ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis sorunları yanıtladı.