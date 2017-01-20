Vezirköprü'de "Bir Şehit, Bir Tören" Projesi

Vezirköprü ilçesindeki Zeki Cevher İlkokulu öğrencileri İbrahim ve İsmail Keskin, yarı yıl tatili öncesinde okulda düzenlenen törene şehit babalarının fotoğrafıyla katıldı.



Samsun'da eğitimin kalitesinin arttırılması amacıyla hayata geçirilen "Maarif Hareketi" kapsamında tüm okullarda uygulanan "Bir Şehit, Bir Tören" projesi ile Pazartesi ve Cuma günleri bayrak törenlerinden önce okul öğrencileri tarafından 15 Temmuz Demokrasi şehitleri ile ilgili bilgilendirme yapılması ve vatan, bayrak sevgisinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.



Proje kapsamında, Vezirköprü'deki Zeki Cevher İlkokulunda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2010 yılında mayın patlaması sonucu şehit olan Piyade Komando Onbaşı İsa Keskin için anma töreni düzenlendi.



Okul öğrencileri İbrahim ve İsmail Keskin'in şehit babalarının fotoğrafını taşıdığı törende, Keskin'in şehit olduktan sonra cebinden çıkan mektubu da öğrenciler tarafından okundu.



Törende şehitler için dua da edildi.