Vezirköprü Belediye Meclisi Toplantısı

Vezirköprü Belediye Meclisi'nin 2017 yılının ilk toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda kapalı oylama usulü ile yapılan seçimde denetim komisyonu üyeliklerine Zühtü Tok, Bünyamin Başar, Muhsin Aker, Haşim Aruç ve Ayhan Bayar getirildi.



Belediye bünyesinde sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşüldüğü toplantıda, birer avukat, veteriner hekim, teknisyen, tekniker ve avukat ile dört mühendis çalıştırılması oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, ilçeden şehit olan 35 kişinin isimlerinin cadde, park ve kültür evlerine verilmesi de karara bağlandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından istenilen binanın tahsisi de toplantıda oylanarak gerçekleştirildi. 5 yıllığına Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezine tahsis edilen binada ziyaretçilere el sanatları ürünleri satışı yapılacak.



Edis, toplantının ardından yaptığı açıklamada, daha önce 11 şehidin isminin bazı yerlere verildiğini belirterek, maddenin kabulüyle 24 şehidin isimlerinin de cadde, park ve Mahallelere yaptırılan kültür evlerine verileceğini kaydetti.