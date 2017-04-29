Vezirhan'da Sanayi Arsaları İhale Edilmek Suretiyle Satışa Çıkıyor

Bilecik'in Vezirhan beldesinde Yeni Sanayi Sitesindeki sanayi arsaları ihale edilmek suretiyle satışa çıkıyor.



Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, konu hakkında yaptığı açıklamada, beldelerinin ticaretini ve sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Duymuş, "Belediye olarak önem verdiğimiz bir hizmetimizi daha gerçekleştiriyoruz. Beldemizde ticaret ve sanayi hacmini geliştirmek ve ekonomik hareketlilik sağlamak amacıyla beldemiz Yeni Sanayi Sitemizde farklı büyüklükte 30 adet sanayi dükkanı arsası ihale edilmek suretiyle satışa çıkıyor. Ana yola giriş çıkışları bulunan, Kocaeli'ye 2, İstanbul'a 2,5 saat mesafede olan Sanayi Sitemizde ticaret ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza duyurulur" dedi. - BİLECİK