Vezirhan'da 'Neden Evet Demeliyiz' Söyleşisi

Bilecik'in Vezirhan Beldesinde "Neden Evet Demeliyiz" adlı söyleşi programı düzenlendi.



Vezirhan Beldesi'nde Cihan Bektaş Kültür Salonunda düzenlenen programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve partililer katıldı. Programda açılış konuşması yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Türkiye'nin büyüyüp gelişmesini istemeyen odakların hep bir ağızla hayır dediğini, ülkenin istikrarsızlaştırılması için başta AB ve terör örgütlerinin işbirliği yaptığını belirtti. Duymuş, "Bu referandum sürecinde ülkemizin önünü açacak kararın evet olduğunu, Vezirhan'ımız da bu kararı verecek. Başta beldemizdeki hizmetler olmak üzere ülkemizin her yerinde gerçekleşen bu hizmetlerin istikrarla sağlanabildiği aksi takdirde bunlar mümkün değildir" dedi.



Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un konuşmasının ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ise, "Halk oylaması sürecinde ve daha sonrasında birlikte ve beraber olacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından yapılan söyleşiyle program sona erdi. - BİLECİK