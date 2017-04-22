Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası Başladı

Vezirhan'da bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası başladı.



Vezirhan Belde Stadında Vezirhan Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel turnuvanın ilk gününde iki takım arsında oynanan maçta 24 gol oldu. İlk günkü maçlarda Vatanseverspor, Birazhırssporu 10-0 yenerken diğer bir karşılaşmada Çikaskondikasspor, Çakallarladanssporu 11-3 yendi.



Turnuva hakkında açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, her sene böyle turnuva yaptıklarını ifade ederek, "Biz Vezihan Beldesi olarak zaten spora çok önem veriyoruz. Bu bahar turnuvası sayesinde Vezirhan'ın gençleri de birbirleriyle daha da kaynaşmış oluyor. Ben her iki takıma da gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür ediyorum"dedi. - BİLECİK