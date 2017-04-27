Vezirhan Belediyesi'nden Kıbrıs Gezisi

Bilecik'in Vezirhan Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Kıbrıs'ta bulunan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu şehitliğini Belediyesi Meclis üyeleriyle beraber gezdi.



Yapmış olduğu geziyle ilgili açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Meclis üyeleri ve rehberle birlikte Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu şehitliğini görme fırsatı bulduk. Kıbrıs'ta bizi en iyi şekilde ağırlayan yapan İsmail Över kardeşimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK