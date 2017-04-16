Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş Oyunu Kullandı

Bilecik Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören anayasa değişikliği için oyunu Vezirhan Cihan Bektaş Kültür Sitesindeki 1110 nolu sandıkta kullandı. Oy sonrası açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, kullanmış olduğu oyun vatana millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Vezirhan'da oy kullanma işlemi sakin bir şekilde devam ediyor. Şuan itibariyle yüzde 80 oranında katılım var. Hiçbir sandık bölgesinde sıkıntı yok elhamdülillah" dedi. - BİLECİK