Vezirhan Belediye Başkan Duymuş'dan Yardım Çağrısı

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Sakarya Ovasında yerleşen 100 kişilik Suriyeli göçmenler için yardım çağrısında bulundu.



Başkan Duymuş, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan kardeşlerinin ülkenin birçok yerine göç ettiklerini belirtti. Duymuş, "Sakarya Ovasında tarım işçisi vasfıyla çalışmak için bölgemize de yaklaşık 100 kişilik bir grup yerleşmiştir. Gerekli hukuki süreçlerin ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine kadar kardeşlerimizin temel gıda başta olmak üzere insani ihtiyaçları bulunmaktadır. Belediye olarak elimizden gelen yardım yapılacaktır. Beldemizden ve çevreden yardım etmek isteyen vatandaşlarımız belediyemize yardımlarını ulaştırabilirler. Yaptığınız yardımlar belediyemiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Allah kardeşlerimize yardımcı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK