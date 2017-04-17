Veysi Kaynak Twitter Hesabından Yaptığı Paylaşımla Turgut Özal'ı Andı
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24'üncü yıldönümünde anılıyor. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eski Cumhurbaşkanı için Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
"HAYALİNİ GERTÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"
Veysi Kaynak paylaşımında, "Tam 24 yıl önce bugün aramızdan ayrılan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum. Hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
İşte Veysi Kaynak'ın paylaşımı: